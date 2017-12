PSG : Un joueur se mouille et donne son podium final… sans l’OM

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco, OL, OM.

Pour beaucoup, et contrairement à la saison passée, la lutte pour le titre de champion de France est d’ores et déjà terminée.

D’une part, le PSG semble encore plus fort que la saison passée, et de l’autre, aucun ténor n’arrive à suivre le rythme sans faux-pas. Monaco semblait bien parti, mais les défaites s’enchainent pour le champion en titre. Ce qui est logique en regardant la liste et le niveau des joueurs partis cet été. Mais pour Thomas Meunier, qui n’est jamais le dernier pour donner un avis tranché, l’ASM n’est pas si à la ramasse que ça, et a recruté des joueurs à fort potentiel qui vont parvenir à aller chercher le podium.

« Par rapport à ce que je pensais en début de saison, ils sont beaucoup mieux placés. De là à parler de chute… Pas mal de joueurs phares ont quitté le club, ils ont dû se reconstruire. Pour moi, ils font pas mal les choses au niveau du recrutement. Ils ont un bon coach qui arrive à créer quelque chose d’homogène donc pour moi je les mets dans le top 3 : Paris, Lyon, Monaco », a expliqué le latéral belge du PSG à SFR Sport. Un podium dont l’OM est donc éjecté, même si dans la lutte à trois pour les deux places derrière le PSG, il y aura forcément un mécontent au final.