PSG : Neymar trop protégé en L1, Dugarry est dégoûté

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

La victoire du PSG contre l’OM en clôture de la 27e journée de Ligue 1 continue à beaucoup faire réagir, d’autant que les deux équipes se retrouvent dès mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Interrogé au sujet de la performance des hommes de Rudi Garcia sur la pelouse du Parc, Christophe Dugarry s’est montré relativement bienveillant à l’égard de l’OM. Selon le champion du monde 1998, la performance marseillaise a été correcte. Surtout, la mentalité offensive de l’actuel 3e de Ligue 1 est louable selon « Duga ».

« Le match ? Je l'ai trouvé moyen. Certes il y a eu 3 buts mais je m'attendais à beaucoup mieux. Marseille est venu sans complexe, je pense qu'ils ont voulu trop jouer. Ils n'ont pas mis le bus et j'aime ça, mais on a vu une trop grande différence entre les deux équipes » a expliqué Christophe Dugarry, beaucoup moins gentil quand il s’agit d’évoquer Neymar. Le provocateur qu’il est commence sérieusement à exaspérer Christophe Dugarry. « Je trouve vraiment que Neymar tombe trop facilement ! J'entends à longueur de semaine que l'on veut protéger les artistes, mais on les protège tellement qu'ils finissent par simuler » s’est emporté le consultant de RMC, pas (du tout) fan de l’international brésilien…