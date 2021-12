PSG-ASM : Mbappé ne fait aucun cadeau à Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

18e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - AS Monaco : 2-0.

Buts : Mbappé (12e, 45e) pour le PSG.

Lors de la grande messe du dimanche soir, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’AS Monaco (2-0), grâce à un doublé de l’inévitable Kylian Mbappé.

Après un début de match compliqué, avec un poteau de Diop (2e), le club de la capitale française prenait vite la rencontre par le bon bout. Vu que dans les dix premières minutes de jeu, Di Maria obtenait un penalty, avec l’aide de la VAR, pour une faute de Sidibé (9e). Une offrande transformée par Mbappé face à Nubel (1-0 à la 12e). Suite à un joli arrêt de Donnarumma (24e), le champion du monde doublait la mise juste avant la mi-temps. Sur un service de Messi, l'international français enroulait effectivement du droit pour trouver le filet opposé (2-0 à la 45e), et ainsi marquer son 100e but sous le maillot du PSG en L1. En deuxième période, le calme revenait. Hormis la sortie sur blessure de Bernat (51e), rien n’était à signaler jusqu’aux deux grosses occasions ratées par Messi (71e, 80e). Et au final, le score en restait bien à 2-0, après une belle parade de Donnarumma dans le temps additionnel (92e).



Avec cette nouvelle victoire, l’équipe de Mauricio Pochettino conforte sa place de leader de la L1 avec 45 points en 18 journées. Avec 13 unités d’avance sur l’OM, son premier poursuivant, le PSG fait un beau champion d’automne avant de connaître son futur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions lundi. Loin derrière Paris, le groupe de Niko Kovac perd, lui, pour la première fois depuis octobre, mais reste huitième, à deux unités du Top 5.