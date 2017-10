OM-PSG : Marseille impose des tarifs musclés pour les places

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Le dimanche 23 octobre, l'Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain dans une affiche qui sera toujours un duel de gala, même si ces dernières années l'OM a souvent pris cher contre son rival de toujours. Et qui dit match de prestige dit tarif musclé. Même si les supporters les plus acharnés de Marseille sont déjà abonnés, il reste tout de même plusieurs dizaines de milliers de places à vendre au Vélodrome. Pour les dirigeants de l'OM, cette affiche est donc l'occasion de faire le bonheur du comptable du club.

En effet, à moins d'une semaine de l'ouverture des ventes, prévue lundi prochain, les tarifs ont été dévoilés, et ça pique. Les tickets les moins chers (Ganay latérale et Jean Bouin quart sud et nord) seront cédés à 70 euros, et les plus onéreux atteindront 210 euros en Ganay centre, avec un prix moyen autour de 100 euros. De quoi évidemment faire réfléchir les fans de l'OM, même s'il ne fait nul doute que toutes les places vont s'arracher aux guichets, l'Ollympique de Marseille ayant même décidé de limiter à 4 places le nombre de ticket par achat.