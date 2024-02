Les Anglais surclassés, la Ligue 1 s’est lâchée au mercato

Habitués à dépenser sans compter sur le marché des transferts, les pensionnaires de Premier League se sont montrés prudents cet hiver. Le montant total de leurs dépenses a considérablement diminué. Alors que de l’autre côté de la Manche, la Ligue 1 n’a pas hésité à investir.

A l’image du sprint final jeudi soir, ce mercato hivernal a été relativement calme. Il faut dire que les animateurs habituels sont restés dans l’ombre. On parle évidemment des écuries de Premier League dont la puissance financière alimente régulièrement le marché des transferts. Mais pendant ce mois de janvier, les clubs de l’élite anglaise n’ont dépensé que 117 millions d’euros, bien loin 955 millions d’euros misés l’hiver dernier !

Premier League club's gross spend on transfers in January was £715m lower than the record amount from the 2023 window, new data released by Deloitte has found 💰 pic.twitter.com/4YWcFty0na