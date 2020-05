L1 : Playoff en juillet, début de saison en septembre, Aulas saisit la LFP !

Dans : Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'abdique pas dans sa quête d'une reprise de saison et le club de Jean-Michel Aulas a décidé de saisir la LFP.

Du côté de l'OL, on se refuse à baisser les bras face à la décision d'annuler la fin de saison 2019-2020, et une nouvelle demande a été faite par la formation rhodanienne au près de la Ligue de Football Professionnel, en organisant une assemblée générale extraordinaire. Pour Jean-Michel Aulas, la séquence de reprise initiée par le gouvernement et même par le LFP confirme que le Championnat pourrait se terminer. Et l'Olympique Lyonnais de dévoiler son plan pour une reprise de la saison de Ligue 1 et un nouveau calendrier de la saison 2020-2021, tout cela avec le soutien financier de Mediapro.

« L’Olympique Lyonnais informe avoir saisi officiellement vendredi soir la Ligue de Football Professionnel pour lui demander de réétudier la position d’arrêter définitivement la saison 2019/2020 de Ligue 1 qu’elle a prise le 30 avril dernier de façon précipitée et hâtive, comme le club ne cesse de le souligner depuis. Cette demande tient compte, en premier lieu de l’évolution fort heureusement très positive de la situation sanitaire en France depuis ce 30 avril (...) Jeudi, le Premier ministre a annoncé que les clubs de football professionnels seraient autorisés à reprendre l’entraînement à partir du 2 juin et que des rencontres amicales pourraient avoir lieu à partir du 22 juin, peut-être même progressivement avec du public si la situation continuait à s’améliorer. Vendredi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé dans un communiqué officiel que des matches amicaux pourraient se disputer en juillet. En conséquence, puisque les équipes pourront reprendre l’entraînement à partir du 2 juin et que des matches amicaux pourront se jouer en juillet, les conditions semblent réunies pour que les clubs professionnels disputent non seulement des matches amicaux mais bien des rencontres officielles.

L’Olympique Lyonnais demande donc officiellement à la Ligue de Football Professionnel de :

- revoir la décision d’arrêter définitivement le championnat de Ligue 1, décision dont elle a seule la paternité comme l’a souligné hier soir le Premier ministre Edouard Philippe

- d’étudier les conditions d’une reprise du championnat de Ligue 1 2019/2020 pour que le verdict du championnat soit dicté par le seul mérite sportif conformément aux préconisations de l’UEFA, quitte à adopter un format différent sous forme de play-offs comme le préconise également l’UEFA.

L’Olympique Lyonnais pense que la reprise du championnat pourrait, si besoin, éventuellement décaler la reprise de la prochaine saison 2020/2021 vers la mi-septembre comme le fera la Liga avec son diffuseur Mediapro, désormais diffuseur de la Ligue 1. L’Olympique Lyonnais imagine enfin que la reprise du championnat de Ligue 1 sous un format de play-offs pourrait intéresser des diffuseurs, notamment Mediapro, et permettre ainsi de générer des recettes venant compenser partiellement les centaines de millions perdues par l’initiative hâtive de la Ligue de Football Professionnel de mettre fin à la saison 2019/2020 », indique, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais.