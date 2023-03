Officiel : Le Bris prolonge à Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Entraineur convaincant du FC Lorient cette saison, Régis Le Bris a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027 avec le club breton. L’ancien joueur des Merlus, et du Stade Rennais également, est confirmé pour les belles prestations de son équipe et le vent de fraicheur qu’il amène, ainsi que l’ensemble de son staff technique. « Le fait de se projeter dans la durée au FC Lorient nous procure beaucoup de joie et de fierté. Nous voulons, tout d’abord, rappeler notre bonheur de travailler au quotidien avec ce groupe professionnel et d’accompagner la progression de chaque joueur. Plus largement, la fierté de participer à la construction d’un projet club ambitieux et structuré est très forte » a livré Régis Le Bris, qui s’inscrit donc dans la durée avec le FC Lorient.