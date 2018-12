Match nul de fou entre le LOSC et l’OL !

Dans : Ligue 1, LOSC, OL.

Stade Pierre-Mauroy

Le LOSC et l'Olympique Lyonnais font match nul 2-2

Buts pour le LOSC : Rémy (17e), Pépé (28e)

Buts pour l'OL : Traoré (63e), Dembélé (86e)

Malgré deux buts d’avance, le LOSC a concédé le match nul contre l’Olympique Lyonnais (2-2) ce samedi lors de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre spectaculaire qui donnera des regrets aux deux équipes, et qui permet au club rhodanien de conserver provisoirement la deuxième place.

Cette affiche entre Lille et l’Olympique Lyonnais a tenu ses promesses ! Quatre jours après leur belle performance contre Manchester City (2-2), les hommes de Bruno Genesio sont venus décrocher un match nul à la fois miraculeux et mérité ! Pourtant, l’entame n’annonçait rien de tout ça. A la peine, le LOSC n’existait pas et concédait deux énormes occasions. Mais sur le coup de fusil de Depay et le face-à-face avec Cornet, le gardien Maignan était impérial !

Depay maladroit puis inspiré

Et comme on pouvait s’y attendre, les locaux en profitaient sur un superbe contre conclu par l’ancien Lyonnais Rémy (1-0, 17e). Son dernier but en L1 ? C’était en novembre 2012 contre… l’OL ! Du coup, l’attaquant lillois remettait ça, cette fois en tant que passeur décisif pour la cible lyonnaise Pépé (2-0, 28e). On assistait à une leçon de réalisme qui aurait débouché sur un 3-0 si le poteau n’avait pas repoussé la frappe d’Ikoné ! Peut-être le tournant du match, même si l’on voyait mal Lyon revenir après le penalty expédié dans les tribunes par Depay au retour des vestiaires.

Il fallait même un superbe arrêt de Lopes sur une tête de Xeka pour laisser les Gones en vie. Et permettre à Traoré (2-1, 63e) de réduire le score après une magnifique talonnade de Depay ! Le match devenait fou. Le public tremblait, comme la barre de Maignan sur la tentative du Néerlandais ! On la sentait venir, cette égalisation finalement signée Dembélé (2-2, 86e), entré en jeu plus tôt dans ce deuxième acte. Deux partout, un match tout sauf nul qui permet à l’OL de rester provisoirement deuxième.