LOSC : Nice refuse de payer pour Galtier

Dans : LOSC.

Il y a une semaine, Christophe Galtier téléphonait à Jean-Michel Aulas qu’il ne rejoindrait pas l’Olympique Lyonnais.

Quelques jours plus tôt, il avait confié qu’il avait des offres de l’OL donc, mais aussi de Nice et de Naples. Le club azuréen semble plus que jamais tenir la corde, mais rien ne se concrétise, alors que l’entraineur champion de France avec Lille rêvait de pouvoir tranquillement préparer la saison prochaine au début du mois de juin. C’est encore jouable, mais pour le moment, sa situation est complètement bloquée révèle L’Equipe. Du côté de Nice, on ne cache pas son optimisme, le directeur général Julien Fournier ayant même été obligé de rassurer certains joueurs ou recrues potentielles, en leur expliquant que tout était bouclé avec Christophe Galtier.

Mais « Galette » appartient à Lille pour encore une saison, et les dirigeants nordistes ont bien fait comprendre qu’aller chercher l’entraineur champion de France devant le PSG avait tout de même une certaine valeur marchande, ce qui peut aussi s'entendre. Nice refuse pour le moment d’envisager un « transfert » de Galtier, et est persuadé de trouver un accord qui satisfera tout le monde. De quoi tendre un peu l'ensemble des parties, même si l’ancien coach de l’ASSE est persuadé d’être en poste sur la Côte d'Azur à la reprise le 25 juin. A Lille en revanche, ça rigole moins. Difficile d’entamer les recherches pour la saison prochaine sans certitude, et cela retarde d’autant plus le mercato, même si pour le moment, il est surtout consacré aux ventes plus qu’au recrutement. L’OGCN, qui a tout du bon client pour lâcher quelques millions d’euros afin de récupérer Christophe Galtier, va forcément devoir passer à la caisse, ne serait-ce que pour afficher ses ambitions au grand jour. En tout cas, ciblé par le Gym, Stevan Jovetic, libéré par Monaco la semaine dernière, a été mis dans la confidence : s’il signe à Nice, Christophe Galtier sera son entraineur.