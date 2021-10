Lille reste en rade contre Brest

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

11e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Lille et Brest : 1 à 1

Buts : David (19e) pour le LOSC; Faivre (32e) pour le SB29

Battu la semaine passée à Clermont, Lille espérait se relancer à domicile ce samedi soir face à une formation de Brest qui n'avait toujours pas gagné le moindre match depuis le début de ce championnat de Ligue 1. Le champion de France en titre frappait le premier, Jonathan David ouvrant le score d'une superbe inspiration (1-0, 19e). On pensait que le LOSC avait fait le plus dur, mais les Bretons recollaient au but suite à un coup franc de Favre détourné par Xeka, qui prenait son gardien de but à contre-pied (1-1, 32e).

La rencontre était plutôt équilibrée, même si Lille avait évidemment la possession en sa faveur, les deux formations ayant quelques grosses occasions, sans toutefois les concrétiser. Au final ce score de parité ne fait clairement pas les affaires des Nordistes, qui n'arrivent pas à recoller au podium de la Ligue 1, tandis que Brest prend un bon point à Lille et s'installe à la place de barragiste en attendant la suite de cette 11e journée de Championnat.