Lens-OM ‍: Problème technique en plein match, Amazon est applaudi

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A l'image des acteurs de la rencontre, Prime Vidéo n'a pas été au top ce dimanche soir pour le match entre Lens et l'OM. Mais les téléspectateurs ont pardonné au diffuseur, et l'ont même presque remercié.

Choc de cette 12e journée de Ligue 1 même si les deux équipes ne sont à l’heure actuelle pas à des places européennes, le match entre Lens et l’OM avait attiré la grande foule à Bollaert. Mais au lieu d’un spectacle de haut niveau, c’est surtout un match de très grande intensité qui s’est déroulé, et cela au détriment de la qualité technique et de la justesse dans le dernier geste. Résultat, beaucoup de fautes, mais aussi beaucoup de déchets des deux côtés. Pour les téléspectateurs, le spectacle n’a pas été au niveau attendu et les bugs qu’a pu connaitre Amazon Prime lors de la diffusion de la rencontre n’ont pas été trop mal pris. A plusieurs reprises, le géant américain a montré un écran gris pendant quelques secondes, signe d’un problème sur la diffusion du match. Rien n’a été manqué et les images sont assez vites revenues. Mais ironiquement, les suiveurs de la Ligue 1 n’en ont pas trop voulu au diffuseur en raison de la faible qualité du niveau.

Un bug pas trop dérangeant

Je préfère voir l’écran gris d’Amazon que le match #RCLOM — EnzH2O🐊🇫🇷 (@crocodii_e) November 12, 2023

C’était, comme souvent sur les réseaux sociaux, les moqueries ou l’ironie qui prédominaient malgré le bug technique. « Amazon, laissez l’écran gris, il n’y a rien à voir », « Merci Amazon de nous empêcher d’endurer ce match », « Je préfère voir l’écran gris que le match », merci pour l’écran gris Amazon », « On ne vous en veut pas pour l’écran gris, c’est limite mieux », « c’est bien le seul moment du match où on ne voit pas d’erreurs techniques », ont lancé les téléspectateurs. Même si Prime Vidéo se serait bien passé ce problème, les techniciens peuvent être rassurés, ils n’auront à priori pas trop de plaintes ce lundi au moment de faire le retour sur ce match, même s’il ne faut pas que cela devienne une habitude non plus.