Le PSG écrase la Ligue 1, ça le déprime

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Bousculé et mené à Lens, le PSG s'en est quand même sorti et a gagné 2-1. Le club parisien s'envole inexorablement en tête de la Ligue 1. L'écart entre les Parisiens et les autres clubs est énorme, gênant beaucoup Walid Acherchour.

On dit ce PSG moins bon que les années précédentes, les stars se faisant plus rares en son sein. Cependant, les Parisiens dominent la Ligue 1 comme rarement auparavant. Après 18 journées, ils restent invaincus et peuvent viser un exercice complet sans le moindre revers. Une performance historique et qui serait loin de s'appuyer uniquement sur des matchs nuls. Le club parisien a battu ses plus dangereux rivaux sur les dernières semaines. Marseille (3-0), Lyon (3-1), Monaco (4-2) mais aussi Lille en septembre dernier (3-1) et Lens ce samedi (2-1). Un vrai rouleau compresseur qui n'avait pourtant rien d'effrayant à Bollaert.

Le PSG se balade en L1 sans forcer

Le PSG était diminué face aux Sang et Or. Luis Enrique a du se passer d'Ousmane Dembélé, d'Achraf Hakimi ou encore de Marquinhos. De quoi mettre Paris en difficulté à certains moments. Mais, le match a quand même été gagné 2-1 au final. Le constat est clair : sans briller ou forcer son talent, le PSG écrase la Ligue 1. Les supporters parisiens peuvent être fiers mais les observateurs s'interrogent grandement sur l'intérêt du championnat. C'est le cas de Walid Acherchour sur RMC.

🎙️ @walidacherchour : "Voir un PSG qui joue à cloche-pied mais qui trouve le moyen de gagner à Lens et de mettre une équipe comme Monaco à 15 points, je trouve ça déprimant pour notre Ligue 1." pic.twitter.com/CYK17c0p0r — After Foot RMC (@AfterRMC) January 18, 2025

« Moi ça me déprime de voir une équipe du PSG qui joue à cloche-pied, sans ses deux meilleurs joueurs Dembélé et Hakimi, sans Kvara qui va arriver sur le prochain match contre Reims, sans Marquinhos son meilleur défenseur. Et cette équipe-là est capable de gagner chez le septième de Ligue 1 et être à 15 points de Monaco. C’est fou. On va se poser la question de savoir si le PSG va perdre un match cette saison. C’est déprimant pour notre championnat. C’est bien que le PSG soit là-haut. Mais voir un PSG comme ça, avec plein d’individualités qui passent à côté, être capable de gagner sur deux-trois coups... », a t-il analysé dans l'After Foot. Une inquiétude non négligeable quand on sait que DAZN a besoin de gagner beaucoup d'abonnés dans les prochains mois.