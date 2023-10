Le fils de Christophe Galtier en garde à vue

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Une vaste enquête lancée il y a plus d’un an a débouché ce lundi par le placement en garde à vue de six personnes, dont le fils adoptif de Christophe Galtier, Johan Valovic-Galtier.

Il s’agit d’une enquête ouverte par le Parquet de Nice pour des faits de « exercice illégal d’agent sportif », « de faux et usage de faux », « d’escroquerie en bande organisée » et de « blanchiment en bande organisée », selon Le Parisien et le site Actu17. Un coup de filet qui touche de nombreux agents ou anciens agents importants du paysage français, comme David Venditelli, David Wantier, Alexandre Bonnefond ou encore Tristan Sauzon, en plus de John Valovic-Galtier. Les gardes à vue ne devraient pas s’étendre, et sont actuellement effectuées à Paris, Lyon et Saint-Etienne.

Pendant ce temps, des perquisitions sont effectuées dans les domiciles de plusieurs personnes à Rennes, Saint-Etienne, Lyon et Cassis, explique Le Parisien. Une information au sujet d’un transfert a fui pendant l’enquête, c’est celui d’Andy Delort de Montpellier vers l’OGC Nice, en 2021. Ce transfert douteux avait été signalé par Jean-Pierre Bernès, ancien représentant de Christophe Galtier avec qui les relations s’étaient détériorées ces dernières années. Il aurait servi de base à une étude plus poussée sur des malversations qui auraient lieu dans le football français et ont provoqué cette enquête de grande ampleur menée à la fois par le service central des courses et des jeux à Nanterre et la police judiciaire de Nice.