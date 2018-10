L1 : Thierry Henry à l'ASM, Bordeaux n'est même pas jaloux...

Dans : Ligue 1, Monaco, Bordeaux.

En discussions avec Thierry Henry avant de finalement embaucher Ricardo, les Girondins de Bordeaux regardent sans doute avec attention l’évolution de la rumeur envoyant le champion du monde 1998 à l’AS Monaco.

Car l’actuel entraîneur adjoint de Roberto Martinez au sein de la sélection belge est tout proche de prendre la place de Leonardo Jardim sur le Rocher. Mais du côté de Stéphane Martin, président des Girondins de Bordeaux, on affirme qu’il n’y a aucune forme de jalousie. Pourtant, Thierry Henry était bel et bien la priorité absolue de M6 pour remplacer Gustavo Poyet, cela ne fait aucun doute.

« Un regret de le voir à Monaco plutôt qu’à Bordeaux ? Sans langue de bois, c’est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. C’est une figure. On a vu quand on a été en discussions, par sa personnalité et son passé de joueur, qu’il a amené beaucoup de médias et d’engouement à Bordeaux. C’est d’abord une bonne nouvelle pour la Ligue 1. On ne s’est pas caché du fait qu’on a été en contact avec lui. Après on a pris Ricardo, avec qui ça se passe très bien. Ce n’est pas un regret et on lui souhaitera le meilleur » a expliqué le président aquitain sur RMC Sport. Reste que si Thierry Henry venait à rencontrer un succès important à Monaco, certaines dents pourraient grincer du côté du Matmut Atlantique…