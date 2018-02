L1 : Strasbourg enfonce l'ESTAC sur un champ de patates

Dans : Ligue 1, RCSA, ESTAC.

Victorieux de Troyes à domicile (2-1), Strasbourg s’est donné de l’air dans la course au maintien, enfonçant par la même occasion son adversaire du jour.

C’est sur une pelouse très dégradée que Strasbourg et Troyes avaient rendez-vous ce dimanche après-midi. Et forcément, un match de mal-classés sur un champ de patates ne donnait rien de très joli en première mi-temps. Globalement dominateur, Strasbourg n’avait néanmoins pas la moindre occasion et Walter était même passé proche de l’ouverture du score pour l’ESTAC.

Les hommes de Jean-Louis Garcia allaient regretter leurs occasions manquées en seconde période puisque Strasbourg ouvrait le score par l’intermédiaire d’Aholou (65e, 1-0). A peine cinq minutes plus tard, les locaux faisaient le break grâce à Blayac (69e, 2-0). KO debout, Troyes avait du mal à s’en remettre et réagissait, mais bien trop tard puisqu’il fallait attendre le temps additionnel pour voir Niane réduire la marque (94e, 2-1). Battu en Alsace, Troyes s’enfonce à la 19e place. De son côté, Strasbourg remonte à la 13e place de la L1.