L1 : Plus fort que Messi, le meilleur dribbleur joue à… Guingamp !

Dans : Ligue 1, EAG.

Avec cinq défaites en autant de journées, Guingamp a totalement raté son début de saison en Ligue 1.

C’est simple, rien ne fonctionne chez les hommes d’Antoine Kombouaré. La lanterne rouge possède la pire défense du championnat avec 14 buts encaissés. Mais aussi la plus faible attaque puisque son compteur est bloqué à trois unités, soit autant que le Stade de Reims et l’AS Saint-Etienne. Heureusement, l’EAG peut compter sur Marcus Thuram, sa seule satisfaction sur le plan individuel. Au-delà de ses deux réalisations, l’attaquant de 21 ans enchaîne les bonnes prestations.

Rappelons que le fils de Lilian Thuram avait même impressionné l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel. Et maintenant, c’est la presse espagnole qui s’étonne de la progression du Guingampais. Selon les statistiques du quotidien Marca, Thuram est le joueur ayant réussi le plus de dribbles (22) cette saison parmi les cinq grands championnats européens ! L’ancien Sochalien devance l’ailier de Nice Allan Saint-Maximin (21) et un certain Lionel Messi (19). Pas mal pour un grand gabarit (1,92m).