L1 : Openda en feu, Lens verrouille la deuxième place !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 13e journée

Stade Bollaert-Delelis

RC Lens-Toulouse 3-0

Buts : Openda (60e, 86e, 90e+3)

Grâce à un grand Lois Openda, remplaçant au coup d'envoi mais auteur d'un triplé, Lens a corrigé Toulouse 3-0 pour assurer sa seconde place en Ligue 1.

Victorieux à Marseille, le RC Lens avait l'opportunité d'enchaîner face au promu toulousain pour consolider la deuxième place. Toutefois, le TFC, 10e, avait tout de l'adversaire piège. Cela se voyait en première période où les débats étaient serrés. Lens dominait mais les Violets étaient solides. Ils contraient même pour donner des frissons au stade Bollaert. Fofana était à la manœuvre chez les Sang et Or mais il manquait de précision comme sur son extérieur du pied qui passait au ras du poteau (12e). Son inefficacité se voyait encore plus après le repos. Pereira da Costa obtenait un penalty mais le milieu butait sur Dupé lors de son tir (49e).

60' (1-0)



⚽️ BUUUUUT !! Przemyslaw Frankowski décale Florian Sotoca sur la droite de la surface. Le numéro 7 centre astucieusement dans l'axe et @LoisOpenda le reprend d'une tête puissante à bout portant !



But à voir gratuitement sur l'appli @FreeLigue1 👇 #RCLTFC — Racing Club de Lens (@RCLens) October 28, 2022

Le sauveur se nommait finalement Lois Openda. L'attaquant belge ouvrait le score de la tête, reprenant un centre de Sotoca après une belle construction collective. Ensuite, il parachevait le chef d'œuvre lensois en fin de match. Il était d'abord lancé par Claude-Maurice en profondeur pour tromper Dupé. Puis, dans les arrêts de jeu, il complétait son triplé. De quoi permettre à Lens de remporter un septième succès en autant de matchs à domicile et de consolider la deuxième place avec 30 points, soient deux de moins que le PSG.