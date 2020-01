L1 : Neymar a tout fait, mais Monaco accroche le PSG au Parc !

Dans : Ligue 1.

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Monaco : 3 à 3.

Buts : Neymar (3e, 42e sp) et Ballo-Touré csc (24e) pour le PSG ; Martins (7e), Ben Yedder (13e) et Slimani (70e) pour l'ASM.

À l'occasion du premier choc de l’année 2020 en Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se sont quittés bons amis (3-3).

Ce duel entre deux formations majeures du championnat de France débutait tambour battant. Puisqu’après seulement quelques minutes de jeu, Neymar ouvrait la marque en trompant Lecomte du gauche après une passe lobée de Verratti (1-0 à la 3e). Le PSG pensait avoir fait le plus dur, mais c’était sans compter sur une ASM à réaction, qui égalisait avec Martins (1-1 à la 7e)... puis passait devant grâce à un but de l'inévitable Ben Yedder (1-2 à la 13e), bien servi par Baldé. Suite à ce deuxième but monégasque, Paris réagissait et finissait par trouver la faille avec une frappe contrée de Neymar par Ballo-Touré (2-2 à la 24e). Avant la mi-temps, le club de la capitale repassait même devant grâce un penalty du Brésilien (3-2 à la 42e), obtenu par Mbappé.

Au retour des vestiaires, les Parisiens tenaient… jusqu’à l'égalisation de l’entrant Slimani (3-3 à la 70e), qui voyait son but validé par la VAR. En fin de match, les débats s'équilibraient, et les 22 acteurs bouclaient cette partie sur un score de parité (3-3). Avec ce résultat, le PSG conforte sa place de leader de la L1 avec cinq points d’avance sur l’OM. De son côté, Monaco, qui reste sur cinq matchs sans défaite en championnat, remonte au huitième rang, à quatre unités du podium. Robert Moreno a donc réussi son premier test au Parc. À l’entraîneur espagnol de confirmer tout cela à Louis-II mercredi prochain face… au PSG encore, dans un match retour qui promet.