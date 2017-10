L1 : Nantes tombe de haut, Caen et Rennes rigolent

Dans : Ligue 1, FC Nantes, SMC, Rennes.

Lors du onzième multiplex de la Ligue 1, le FC Nantes a calé sur le podium sans cadrer un seul tir contre Dijon (0-1), Caen est remonté aux portes du Top 5, et Rennes a retrouvé le sourire contre le MHSC (1-0).

Après l'accroc en Coupe de la Ligue face à Tours cette semaine, Nantes voulait prouver que sa troisième place en championnat n'était pas usurpée. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé à Dijon puisque les Canaris chutent pour la première fois en L1 depuis la mi-août (0-1). Si le FCN reste sur le podium, et que l'OL, l'OM et l'ASSE auront l'opportunité de repasser devant dimanche, le DFCO remercie Tavares, qui soulage les siens à la 14e place en devenant le meilleur buteur de l'histoire de son club.

Derrière le FCN, Caen fait la bonne opération de la soirée. Avec sa victoire contre Troyes (1-0), acquise grâce à une magnifique réalisation de Rodelin, le club normand met fin à une mauvaise série de deux défaites en L1, et remonte donc à la sixième place du championnat, alors que l'ESTAC coule en deuxième partie de tableau.

Dans la course au maintien, Rennes se donne de l'air. En enchaînant une deuxième victoire de suite à Montpellier (1-0), grâce au premier but de l'Espagnol Brandon sous ses nouvelles couleurs pour son premier match en L1, le SRFC grimpe au treizième rang avec 12 points. Amiens, réduit à 10 après une expulsion de Gouano, et Strasbourg font, quant à eux, du surplace contre Guingamp (1-1) et Angers (2-2), avec leurs 10 unités, juste au-dessus de la zone rouge et de Lille.