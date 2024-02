L1 ‍: Monaco remporte un derby fou à Nice

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

21e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera.

OGC Nice - AS Monaco : 2-3.

Buts : Laborde (37e sur penalty), Guessand (74e) pour Nice ; Zakaria (16e, 50e), Golovin (77e) pour Monaco.

Expulsion : Dante (54e) pour Nice.

Dans ce derby à gros enjeux pour le podium, l’AS Monaco a finalement réussi à s’imposer face à l’OGC Nice au terme d'un match plein de rebondissements (3-2).

Tristement éliminé de la Coupe de France cette semaine, le club du Rocher devait se racheter dans le derby du Sud face à Nice. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ASM débutait parfaitement son match avec l’ouverture du score de Zakaria. Servi par Camara, le milieu suisse envoyait, aux 30 mètres, un missile du droit dans les filets de Bulka (0-1 à la 16e). Suite à ce but monégasque, les débats s'équilibraient, et c’est Nice qui revenait dans le match sur un penalty obtenu par Louchet pour une faute de Kehrer (34e). Une offrande que Laborde prenait sans trembler pour égaliser (1-1 à la 37e).

En deuxième période, Monaco reprenait le dessus et Zakaria marquait un doublé de la tête sur un joli centre de Minamino (1-2 à la 50e). Quelques minutes plus tard, Dante écopait d’un carton rouge pour un tacle dangereux sur Minamino (54e). Mais alors que l’OGCN semblait KO, Guessand relançait ensuite le suspense en égalisant de la tête après un corner de Sanson (2-2 à la 74e). Une joie de courte durée pour les Aiglons, puisque Golovin remettait vite la clim en marquant en force après un arrêt de Bulka face à Jakobs (2-3 à la 77e). Un nouveau but qui faisait le bonheur de Monaco à Nice.



𝗟𝗮 𝗖𝗼̂𝘁𝗲 𝗱'𝗔𝘇𝘂𝗿 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 & 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 😍🔚



Grâce à un magnifique doublé de Denis Zakaria et à un but de Golovin, l'AS Monaco s'impose sur la pelouse du voisin niçois 👊



𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ❤️🤍



2⃣-3⃣ #OGCNASM pic.twitter.com/M6efuyAusR — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 11, 2024

Grâce à cette victoire, Monaco gagne deux places et remonte sur le podium du championnat de France. Le groupe d’Adi Hütter en profite pour revenir à un point de son adversaire niçois, toujours dauphin du PSG mais avec plus de dix points de retard désormais…