L1 ‍: Même les Portugais lâchent Cristiano Ronaldo

Vendredi, Cristiano Ronaldo a égratigné la Ligue 1 en la jugeant inférieure au championnat saoudien. Des propos qui n'ont pas fait plaisir en France et même chez l'un de ses compatriotes, Paulo Fonseca.

Une attaque ciblée contre la Ligue 1 et le football français. Cristiano Ronaldo sait que ses paroles ont souvent un écho très important. Il en a profité vendredi pour promouvoir la Saudi Pro League qu'il juge supérieure à la Ligue 1. La France du football n'a pas apprécié ce qui peut être considéré comme une attaque personnelle contre sa réputation. CR7 n'a en effet dénigré que la Ligue 1, 5e à l'indice UEFA, et pas d'autres ligues européennes plus modestes. Même si l'attaque envers son rival Lionel Messi et la promotion forcenée de la Saudi League sont perceptibles, cela fait tâche pour une Ligue 1 qui renégocie ses droits TV en ce moment.

Fonseca tape sur les doigts de CR7

Certains journalistes ont déjà débuté la contre-attaque vis-à-vis de CR7. L'entraîneur de Brest Eric Roy s'est joint à eux, se plaignant des critiques d'un joueur qui n'a jamais évolué en Ligue 1. « Je l’invite à venir sur le terrain. Je ne sais pas s’il aurait apprécié […] Ce n’est pas que je ne suis pas d’accord, mais Cristiano Ronaldo n’a jamais joué en Ligue 1. Comment peut-il se donner un étalonnage ? Il faut y avoir joué », a t-il indiqué en conférence de presse samedi. Un autre entraîneur n'a pas apprécié la sortie de Ronaldo et l'a fait savoir. Il s'agit de Paulo Fonseca, technicien portugais du LOSC.

Le compatriote de CR7 connaît bien la Ligue 1 désormais pour y exercer depuis l'été 2022. Il n'a pas voulu « faire de comparaison » entre les deux ligues mais il a désapprouvé l'attaque de la star portugaise. « Je ne pense pas que ça soit bien ce qu'il a dit », a t-il sorti en conférence de presse avant d'être plus incisif. « S'il se sent content en Arabie saoudite, je suis content pour lui. Il y a des choses qui ne méritent pas que je perde mon temps à y répondre. Ces déclarations en font partie. Je pense que les personnes intelligentes comprendront pourquoi il a fait cette déclaration », a t-il lâché sous-entendant que l'avis de CR7 était influencé par son rôle d'ambassadeur de la Saudi League. Cristiano Ronaldo aura au moins eu le mérite d'unir un peu les acteurs de la si décriée Ligue 1, le temps d'une semaine.