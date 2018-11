L1 : Le PSG met une énorme fessée à Monaco

Dans : Ligue 1, Monaco, PSG.

Stade Louis-II.

Monaco - PSG : 0-4.

Buts : Cavani (4e, 12e, 53e), Neymar (64e sp) pour le PSG.

Sans pitié pour un Monaco en pleine crise, le Paris Saint-Germain a déroulé son football grâce notamment à un triplé de Cavani (4-0).

Comme attendu, cet étonnant choc des extrêmes, entre les deux derniers champions de France, était à sens unique. Puisqu'en première période, le club de la capitale pliait l'équipe de Thierry Henry en deux. Grâce à Cavani, qui retrouvait rapidement le chemin des filets en reprenant un tir raté de Neymar au second poteau (0-1 à la 4e), puis en taclant un service de Diaby dans le but de Benaglio (0-2 à la 12e). Deux réalisations accordées par la VAR, qui annulait toutefois un but de Draxler (45e+2).

Après la pause, Cavani alourdissait la marque avec un triplé sur un nouveau centre au cordeau de Diaby (0-3 à la 53e). Et le clou du spectacle était finalement pour Neymar, qui transformait un penalty obtenu par Mbappé pour une faute de Sidibé (0-4 à la 64e).

Avec cette treizième victoire de suite en championnat (4-0), le PSG accentue donc son avance en tête de la L1 en mettant son nouveau dauphin, le LOSC, à 13 longueurs. L'ASM, de son côté, qui n'a plus gagné depuis 16 matchs et le mois d'août dernier, reste dans la zone rouge, à l'avant-dernière place, avec sept petites unités, soit à cinq points du premier non-relégable, Caen.