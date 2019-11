L1 : Le PSG explose tout le monde, Monaco en a marre

Dans : Ligue 1.

Aujourd’hui, personne ne se fait d’illusion, sauf catastrophe industrielle, tout le monde en France se bat pour la deuxième place du championnat de Ligue 1.

La première est réservée au PSG, seul au monde et qui peut se permettre de jouer quasiment avec son équipe « B » certains matchs, sans que cela ne l’empêche d’être largement leader. Même avec quelques échecs puisque le PSG compte déjà trois défaites cette saison, personne ne vient concurrencer le club de la capitale. Un regret souvent effectué et qui chagrine l’AS Monaco, persuadée qu’il y a une place à prendre, non pas comme outsider du Paris SG, mais bien comme concurrent réel du club francilien. Un souhait ambitieux livré par le vice-président de l’ASM Oleg Petrov.



« Nous ferons tout pour montrer qu'on est en bonne position pour être premiers. Ce sera compliqué cette saison, il y a déjà un grand écart avec Paris. Mais cette idée que le PSG est le numéro 1 et le restera toujours me déplaît, ça ne me semble pas correct. Nous voulons que Monaco soit le club qui mette fin à cette hégémonie, qui challenge le PSG. Les autres clubs doivent pouvoir se battre pour la première place. Et nous allons nous battre pour redevenir champions de France », a promis le dirigeant russe, persuadé que la donne peut changer à l’avenir. Car pour cette année, c’est déjà mal parti…