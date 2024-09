L1 ‍: Le PSG canarde Rennes avant Arsenal

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 6e journée

Parc des Princes

PSG-Rennes 3-1

Buts : Barcola (30e, 68e), Lee (58e) pour le PSG ; Kalimuendo (75e sur pen.) pour Rennes

Supérieur collectivement et bien aidé par un Barcola des grands soirs, le PSG a dominé Rennes 3-1. Une cinquième victoire en 6 matchs pour les Parisiens qui est idéale avant la Ligue des champions.

Freiné à Reims la semaine passée, le PSG ne prenait pas de haut la réception de Rennes. Avec un onze de départ plus conforme aux attentes, le club parisien dominait rapidement les débats. Il ne manquait que la finition pour concrétiser cette bonne entame. Dembélé était trop perso et frappait dans le petit filet rennais (18e) alors qu'Hakimi trouvait la barre (19e). C'était finalement Barcola qui débloquait la situation. Wooh perdait le ballon au milieu et l'ancien lyonnais concluait parfaitement le 3 contre 2 parisien d'une frappe enveloppée. Paris pouvait encore enfoncer le clou face à une équipe rennaise trop limitée.

Ce n'était que partie remise après la pause. Barcola retentait une frappe enroulée de l'entrée de la surface. Le ballon frappait le poteau mais Lee suivait et doublait la mise de la tête. Dans tous les bons coups ce soir, Barcola s'offrait un doublé en reprenant un centre d'Hakimi. Avec 3 buts d'avance, le PSG se relâchait un peu. Tout profit pour Rennes qui réduisait le score. Il fallait toutefois une main de Beraldo et un penalty sévère pour ce faire. Kalimuendo ajoutait son nom au tableau d'affichage. Le Parc frissonnait un peu quand Seidu marquait un deuxième but breton mais le Ghanéen avait touché le ballon du bras et c'était annulé. 3-1, le PSG reprend son rythme en tête de la Ligue 1 avec 16 points sur 18 possibles. Rennes est 8e.