L1 : Le choc OL-Monaco passe en prime time

Dans : Ligue 1, OL, Monaco.

Décidément, cette 18e journée de Ligue 1 est totalement chamboulée. Parmi les six matchs reportés à cause des « Gilets Jaunes », Nice-Saint-Etienne, initialement prévu vendredi soir, se jouera finalement dimanche à 17h. Quant au choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, programmé dimanche à 13h, la Ligue de Football Professionnel a décidé de décaler la rencontre le même jour à 21h. Il s’agira donc de l’affiche proposée en prime time par Canal+, qui a validé cette décision avec les deux clubs concernés.