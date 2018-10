L1 : Larqué fait un constat effrayant pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1, OM, Rennes, Bordeaux, PSG, OL, Monaco.

Avec trois nuls (OL, Monaco, PSG) et trois défaites (Bordeaux, OM, Rennes), le football français sort en lambeaux de cette semaine européenne, rappelant les heures les plus sombres. Alors forcément nombreux sont ceux qui se penchent sur le niveau actuel de la Ligue 1, bien loin de connaître sur la scène européenne les résultats de notre sélection nationale. Désormais retiré des médias, Jean-Michel Larqué a accepté de livrer son verdict après cette triste semaine, et surtout sur une situation qui fait qu'à l'exception de Lyon, les autres clubs sont pour l'instant éliminés.

Dans Le Parisien, l'ancien capitaine de l'ASSE n'est pas très optimiste, c'est le moins que l'on puisse dire. « En fait, la vitrine du football français est magnifique, avec ces deux Coupes du monde remportées à vingt ans d’intervalle, la qualité admirable de nos centres de formation et une équipe du PSG surpuissante à l’échelle de la Ligue 1. Mais derrière cette vitrine, la Ligue 1 s’est appauvrie. Le pire, peut-être, c’est que les clubs français engagés en Ligue Europa (Marseille, Bordeaux et Rennes) jouent pourtant le coup à fond. Du moins, j’ai cette sensation. Il y a quelques années, certains envoyaient leurs équipes B ou A’ pour disputer les matchs européens. Cette époque est révolue. Ce qui veut dire que les résultats actuels sont significatifs », constate Jean-Michel Larqué, qui fait remarquer que la presque totalité des champions du monde ne joue pas en Ligue 1, ce qui est évidemment un signe.