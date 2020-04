La L1 et Aulas à genoux devant Al-Khelaifi et le Qatar, Riolo rigole

Dans : Ligue 1.

C'est Nasser Al-Khelaifi qui va devoir négocier avec Canal+ pour les droits du football, avec évidemment l'intention de faire aligner BeInSports sur le choix de C+. Daniel Riolo se marre.

BeInSports a pris son temps, mais la chaîne sportive qatarie a finalement décidé de s’aligner sur Canal+ et elle ne versera pas ce dimanche ce qu’elle devait à la Ligue de Football Professionnel. Pour BeInSports, les choses sont claires, la LFP n’a pas fourni les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 contractuellement prévu et il n’y a donc aucune raison de payer les 42ME prévus. Face à ce double refus, la Ligue a composé un groupe de présidents qui va négocier d’abord avec Canal+. Et c’est Nasser Al-Khelaifi qui sera à la tête de cette délégation. Pour Daniel Riolo, cette situation a de quoi faire ricaner.

Le journaliste de RMC explique en quoi tout cela le fait sourire. « Les clubs se sont mis d’accord pour faire une petite délégation de quelques présidents. Et en gros, le boss de ce petit groupe, c’est Nasser al-Khelaifi. Il va donc aller négocier avec les diffuseurs pour leur dire de filer quand même de l’oseille. Tous les clubs se plaignent du pouvoir du Paris Saint-Germain, notamment Jean-Michel Aulas. Et là, ils disent tous « pas de problème, vas-y toi pour récupérer notre argent ». Les clubs ont donc indirectement demandé à Nasser et au Qatar de sauver la Ligue 1. J’attends la rentrée, quand les gens seront débarrassés du mal actuel, avec les sorties anti-Qatar, alors qu’encore une fois, l’argent qu’il y a dans le foot français viendra du Qatar et du PSG », a expliqué Daniel Riolo, qui ne manquera pas de suivre la suite de ce feuilleton.