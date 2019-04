L1 : L'OM peut dire adieu au podium, Bordeaux est passé par là

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OM.

Matmut Atlantique.

Bordeaux - OM : 2-0.

Buts : Kamano (27e sp) et De Préville (71e) pour Bordeaux.

Expulsion : Pablo (82e) pour Bordeaux.

Dans un choc historique toujours aussi particulier en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a complètement sombré contre des Girondins de Bordeaux réduits à dix (2-0).

Une semaine après être retombé dans ses travers contre Angers, le club phocéen devait impérativement repartir de l'avant à Bordeaux pour continuer à rêver de la Ligue des Champions. Sauf qu'après les parades de Mandanda (3e, 23e) et de Costil (8e), ce sont les Girondins qui ouvraient la marque ! Pour une main de Radonjic dans la surface (26e), Bordeaux obtenait un penalty que Kamano transformait (1-0 à la 27e). Au retour des vestiaires, l'OM ne réagissait pas, et le FCGB en profitait même pour faire le break avec De Préville, qui se jouait de Kamara puis de Sakai avant de placer un enroulé du droit dans le filet opposé de Mandanda (2-0 à la 71e). Le carton rouge de Pablo (82e), pour un gros coup d'épaule sur Balotelli, ne changeait finalement rien au résultat du match (2-0).

À cause de cette deuxième défaite en trois matchs, l'OM s'éloigne définitivement de l'OL et du podium, situé à huit unités à sept journées de la fin du championnat. Avec ce revers, le Champions Project est en péril. De son côté, Bordeaux conserve son invincibilité à domicile contre l'OM, qui n'a plus gagné en Gironde depuis 1977. Grâce au premier succès de Paulo Sousa sur le banc de touche, le FCGB remonte à la 11e place de la L1 et revient à dix points de l'OM.