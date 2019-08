L1 : L'ASSE et Rennes voyagent bien

Dans : Ligue 1.

Bien évidemment il est illusoire de tirer des enseignements énormes de ce premier samedi soir du championnat 2019-2020 de Ligue 1, mais les équipes de l'AS Saint-Etienne et Rennes ont déjà confirmé qu'elles voyageaient plutôt pas mal. Les Verts n'auront besoin que de 11 minutes pour prendre une avance suffisante afin de s'imposer à Dijon (1-2), tandis que pour les Bretons, réduits à dix après l'expulsion de Tait en seconde période, la victoire a été plus dure à arracher, malgré un but précoce de Morel. Et Salin a évité le pire pour Rennes en repoussant un penalty de Delort (60e).

A domicile, Nice ne s'est imposé qu'à l'ultime seconde face à Amiens (2-1), Dante de la tête évitant un nul ennuyeux pour le Gym, qui avait évolué à 11 contre 10 pendant près d'une heure. De son côté, et malgré l'ouverture du score de Bordeaux, Angers a balayé une médiocre formation girondine (3-1), tandis que Brest a longtemps pensé s'imposer pour son retour en Ligue 1, mais après un penalty de Chabonnier repoussé Renyet, le TFC arrachait l'égalisation en fin de match par Kouroulis.