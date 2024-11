L1 ‍: L'arbitrage français au top, François Letexier a osé

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Souvent critiqué pour ses performances mitigées au sifflet de certains matchs de Ligue 1, François Letexier fait pourtant partie des meilleurs arbitres en Europe…

Dimanche soir, en marge du match de Ligue des Nations entre l’Italie et la France dans le Stade San Siro de Milan, François Letexier a reçu le trophée du meilleur arbitre du dernier Euro. Une forme de logique sachant que c’est le Français qui a été au sifflet lors de la finale remportée par l’Espagne contre l’Angleterre au Stade olympique de Berlin en juillet dernier. Mais si l’on dit à certains supporters de clubs de L1 que François Letexier est considéré comme le meilleur arbitre européen, la plupart vont rigoler, au vu des prestations que l’arbitre réalise en L1.

Sous le feu des critiques après plusieurs matchs au cours des dernières saisons, le Breton a par exemple subi la foudre des suiveurs du championnat de France après son arbitrage raté lors du Classique OM-PSG en octobre dernier. Il faut dire qu’en donnant un carton rouge direct en début de match pour Amine Harit, à cause d’un pied un peu trop haut sur Marquinhos au milieu de terrain, Letexier a subi une vague de critiques.

« Aucun autre pays européen ne peut se targuer d'un bilan similaire »

⚽ Juste avant de recevoir son prix de meilleur arbitre du dernier Euro, ce dimanche à San Siro avant le match de Ligue des nations entre l'Italie et la France, François Letexier a livré sa réaction à RMC Sport. Il salue le niveau de l'arbitrage français.https://t.co/w6etN4WUNO — RMC Sport (@RMCsport) November 17, 2024

Des plaintes qui touchent l’arbitrage français dans sa globalité depuis quelques saisons, la majorité des acteurs se plaignant de décisions approximatives et d’une mauvaise utilisation de la VAR. Malgré tout, Letexier estime que les arbitres français sont à un très bon niveau. « L’arbitrage français est à la pointe ? On l'avait déjà prouvé, par le nombre d'arbitres qui représentaient la France à l'Euro. On était huit arbitres français, Clément Turpin a fait le match d'ouverture avec son équipe. J'ai fait la finale avec mon équipe. Aucun autre pays européen ne peut se targuer d'un bilan similaire. Donc avant même ce trophée, je pense qu'on l'avait déjà prouvé », a lancé, sur le site de RMC Sport, l’arbitre français, qui pense que l'arbitrage français n’a pas à se remettre en question…