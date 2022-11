L1 : Kolasinac se fait pardonner, l'OM renverse Monaco !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

15e journée de Ligue 1 :

Stade Louis-II.

AS Monaco - Olympique de Marseille : 2-3.

Buts : Ben Yedder (45e sur penalty) et Volland (72e) pour Monaco ; Alexis Sanchez (35e), Veretout (83e) et Kolasinac (90e+8) l’OM.

Pour ce dernier match de Ligue 1 avant la trêve de la Coupe du Monde 2022, l’Olympique de Marseille a renversé l’AS Monaco dans une fin de match complètement folle (2-3).

En lutte pour le podium, Monaco et Marseille voulaient boucler la première partie de saison sur une bonne note. Après une série d’occasions manquées de part et d’autre, c’est l’OM qui ouvrait la marque sur un coup-franc direct d’Alexis Sanchez. En enroulant son tir du droit aux 18 mètres, l’attaquant chilien trompait effectivement Nubel (0-1 à la 35e). Un avantage de courte durée, vu que Monaco égalisait juste avant la mi-temps. Après une faute de Balerdi sur Diatta dans la surface marseillaise, Ben Yedder remettait les compteurs à zéro d’une panenka sur penalty (1-1 à la 45e).

C'est la mi-temps au Stade Louis-II ⏸️



Nos Rouge & Blanc sont revenus au score juste avant la pause !



Rendez-vous dans 15 minutes 👊



1⃣-1⃣ #ASMOM pic.twitter.com/ucQnuZ9l2F — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 13, 2022

Au retour des vestiaires, Marseille repartait du mauvais pied puisqu’après une frayeur de Rongier (67e), Tudor perdait Harit sur une grave blessure, qui va sûrement coûter la Coupe du Monde à l’international marocain, sorti sur civière après l’heure de jeu (62e). Un moment terrible suivi d’une double lame pour les Phocéens, sachant que Volland plaçait ensuite son équipe devant au score en trompant Pau Lopez du gauche sur une passe de Golovin (2-1 à la 72e). Mais c’était sans compter sur la réaction des Marseillais, qui revenaient dans le match par l’intermédiaire de Veretout, l’international français trompant Nubel d’un tir à ras-de-terre sur une passe de Payet (2-2 à la 83e). Et alors que tout le monde se dirigeait vers un match nul, Kolasinac offrait finalement une précieuse victoire à l'OM de la tête sur un coup-franc de Payet au bout du bout du temps additionnel (2-3 à la 98e) !



⏱ 90’+8 | #ASMOM 2️⃣-3️⃣



𝗟𝗘 𝗦𝗖𝗘𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗭𝗜𝗡𝗭𝗜𝗡 🤯



Au terme d’un match de fada, l’OM s’impose à Monaco dans les ultimes instants du match et termine 4ème du classement à l’issue de cette première partie de saison. #AFewMomentsLaterLeCM pic.twitter.com/ixxYaZFAFq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 13, 2022

Grâce à cette victoire au forceps (2-3), l’OM remonte à la quatrième place de la L1 et revient à un point du podium, fermé par Rennes et bien occupé par le PSG et Lens. Monaco, de son côté, est sixième, trois longueurs derrière son adversaire du soir.