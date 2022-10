L1 : François Letexier « malhonnête », son patron s’énerve !

Dans : Ligue 1.

Dimanche après-midi, les décisions de François Letexier lors du match entre Nice et Nantes (1-1) ont provoqué de vives polémiques.

Dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre entre les Canaris et les Aiglons n’a pas accordé de penalty à Nantes malgré une double main du défenseur niçois Mattia Vitti. En fin de match en revanche, François Letexier a porté le sifflet à sa bouche pour siffler un penalty en faveur de Nice pour une main de Jean-Charles Castelletto, alors même qu’une faute de Dante sur le défenseur de Nantes aurait pu être sifflée. Des décisions incompréhensibles aux yeux de l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré, qui n’a pas masqué sa frustration sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. « On a parlé de l'arbitrage, du VAR, mais dimanche, j'ai surtout vu des gens malhonnêtes. Et je confirme. L'erreur est humaine, je me trompe tous les jours dans mon travail, c'est humain. Par contre, être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l'accepter » a pesté l’entraîneur du FC Nantes, qui ne s’est toujours pas remis des décisions prises par François Letexier dimanche.

Pascal Garibian vole au secours de François Letexier

Y a vraiment un énorme problème d’arbitrage en France. Je viens de revoir le grand format de Nice-Nantes, monsieur Letexier c’est trop là ! Il a inventé la première « double main » dans la surface non sanctionnée d’un penalty. Puis la fin du match c’est une parodie d’arbitrage… — Karim Attab (@karimattab1) October 23, 2022

Interrogé par L’Equipe, Pascal Garibian, le patron des arbitres en France, a réagi aux propos d’Antoine Kombouaré et a refusé d’émettre le moindre doute sur l’honnêteté de François Letexier. « On ne peut pas accepter qu'un entraîneur remette en cause l'honnêteté et l'intégrité d'un arbitre en général, ce n'est pas possible. François Letexier et de manière générale, tous les arbitres, sont honnêtes et intègres. Ils peuvent commettre des erreurs, mais on ne doit pas mettre en cause leur honnêteté. J'ai proposé à Antoine Kombouaré un échange sur les situations de ce match, pour qu'il comprenne bien le travail effectué par l'équipe arbitrale sur ces situations toujours complexes que représentent les mains sanctionnables ou pas et les outils qu'on a pour trancher. Je ne peux pas laisser penser que les arbitres sont malhonnêtes. Il évoque, semble-t-il, une communication avec le quatrième arbitre, mais je ne veux pas polémiquer. François Letexier est foncièrement honnête » a livré Pascal Garibian, volant ainsi au secours de l’arbitre de ce match entre Nice et Nantes. Les décisions prises par François Letexier ce dimanche n’ont pourtant pas finies d’alimenter les débats.