L1 : Face à Toulouse, l'OL s'embourbe dans la crise !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 10e journée

Groupama Stadium

OL-Toulouse 1-1

Buts : Tetê (2e) pour l’OL ; Ratao (67e) pour Toulouse

L'OL a encore raté le coche face à Toulouse. Pourtant devant après deux minutes, les Lyonnais ont concédé le nul et enchaînent un cinquième match sans victoire.

La réception de Toulouse sentait le souffre pour l'OL, battu lors de ses quatre derniers matchs. Il fallait montrer les muscles d'entrée et, comme l'avait promis Anthony Lopes, c'était chose faite. Lacazette trouvait Tetê dans la profondeur, lequel trompait Dupé avec la complicité de Keben. Une belle entame qui se confirmait par l'activité des attaquants lyonnais. Toko Ekambi était remuant mais butait sur Dupé (12e) et il en était de même pour Lacazette malgré un beau piqué (23e). Tolisso testait lui les réflexes du portier toulousain avec une belle tête sur corner (41e). Convaincant devant, l'OL restait fébrile derrière comme souvent. Aboukhlal transperçait trop facilement les lignes arrières. Pire, Spierings trouvait la barre d'une belle frappe (43e). Devant d'un but, les Lyonnais devaient faire plus pour assurer le succès.

La #TeamOL mène à la pause grâce à une réalisation du Brésilien Tetê ! #OLTFC 1-0 pic.twitter.com/fJFfl0A0WC — Olympique Lyonnais (@OL) October 7, 2022

L'OL s'y attelait, dominant fortement à la reprise. Toko Ekambi d'une frappe (51e) et Dembélé d'une tête (52e) cadraient mais manquaient de puissance pour convertir les beaux mouvements lyonnais. Les Gones étaient proches de faire la décision mais ils manquaient de précision dans le dernier geste. Le TFC restait en vie et en profitait. L'entrant Ratao trouvait le poteau (63e) avant de punir les errements lyonnais sur une action confuse. Un gros coup dur pour l'OL et Peter Bosz. Derrière, les efforts pour marquer un second but étaient vains. Lacazette envoyait notamment une tête tout près du poteau de Dupé dans les arrêts de jeu. L'OL enchaîne un cinquième match sans victoire et s'éloigne toujours plus du podium.