L1 : Clermont enchaîne, Rennes frustré

Dans : Ligue 1.

2e journée de Ligue 1

Brest – Rennes : 1-1

Clermont – Troyes : 2-0

Nantes – Metz : 2-0

Reims – Montpellier : 3-3

Le spectacle et les buts étaient au rendez-vous du multiplex de 15 heures en Ligue 1. Clermont et Nantes en ont tiré profit.

Le duel entre les deux spectaculaires promus Troyes et Clermont a tourné à l’avantage des hommes de Pascal Gastien (2-0). Porté par l’intenable Mohamed Bayo, auteur d’un doublé et bien aidé par le carton rouge reçu assez vite par Issa Kaboré, le promu clermontois conserve la tête de la Ligue 1. L’autre vainqueur de l’après-midi, c’est Nantes qui confirme son très bon début de saison. Après le nul à Monaco la semaine dernière, les hommes d’Antoine Kombouaré ont enchaîné à domicile contre Metz (2-0) grâce à Blas et Kolo-Muani.

La déception est en revanche pour Rennes, qui pensait bien tenir son premier succès de la saison face à Brest grâce au but de Guirassy dans les dix dernières minutes. Mais dans le temps additionnel, Le Douaron a égalisé pour les locaux (1-1). Enfin, le show et le spectacle étaient au rendez-vous à Reims, où les coéquipiers de Mbuku et Montpellier se sont rendus coups pour coups (3-3). Les deux derniers matchs de la deuxième journée de L1 verront Lens recevoir l’ASSE et l’OM accueillir Bordeaux.