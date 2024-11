L1 ‍: Brest se refait une santé sur le dos de Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Brest et Strasbourg n'étaient pas en grande forme en Ligue 1, mais c'est le club breton qui s'est rassuré (3-1). Pour la formation alsacienne, il y a un petit parfum de crise dans l'air.

Trois défaites consécutives pour Brest et autant pour Strasbourg, il y avait un gros enjeu au moment où les deux clubs s'affrontaient ce samedi soir au Stade Francis Le-Blé. Pour les Bretons, il y avait le risque d'avoir les jambes lourdes après le déplacement à Barcelone en Ligue des champions, et en plus Eric Roy n'était pas sur le banc, l'entraîneur brestois étant suspendu. Mais cela n'a pas empêché les Brestois de rapidement prendre les devants au tableau d'affichage grâce à un penalty de Lala (1-0, 12e), consécutif à une main de Guéla Doué dans la surface aperçue par la VAR. Et juste avant la pause, Pereira Lage doublait la mise, donnant plus de tranquillité au Stade Brestois face à une formation de Strasbourg dans le dur, même si elle ne renonçait.

En seconde période, le score n'évoluait pas, même si Ajorque manquait un deuxième penalty accordé après une faute de Sow sur Haïdara (52e). On pensait que Brest filait vers une précieuse victoire, mais sur un service de Moreira à l'entrée de la surface, Ouattara réduisait le score et relançait le suspense (2-1, 86e). Cela commençait à tanguer du côté des Bretons, encore plus lorsque Perea pensait avoir égalisé avant d'être finalement signalé hors-jeu (88e). Strasbourg jetait ses dernières forces dans la bataille, mais encaissait un troisième but signé Del Castillo, oublié sur le côté droit de la surface (3-1, 90e+2).

⏱ 20h57 : c'est fini ! Après une belle première mi-temps, le @SB29 a pioché en seconde période mais s'impose 3-1 face au @RCSA .#SB29RCSA 3⃣-1⃣ — Stade Brestois 29 (@SB29) November 30, 2024

Avec cette victoire, Brest remonte à la dixième place du classement de Ligue 1, tandis que Strasbourg est désormais treizième avec trois points d'avance sur Angers, avant-dernier.