L1 ‍: Brest calme Reims et prend la place de dauphin

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

5e journée de Ligue 1

Reims - Brest : 1-2

Strasbourg - Montpellier : 2-2

Clermont - Nantes : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Brestois est allé battre le Stade de Reims. Les Bretons font une excellente opération et sont provisoirement dauphins de Monaco.

Le Stade Brestois est décidément bien surprenant en ce début de saison de Ligue 1. A Reims ce dimanche, tout avait pourtant mal débuté. En effet, les Champenois avaient vite ouvert le score par l'intermédiaire d'Amir Richardson (19e). Mais les Bretons n'ont pas baissé les bras et auront parfaitement réagi lors du second acte. En six minutes, Brest a claqué deux buts inscrits par Mahdi Camara et Pierre Lees-Melou et repris un avantage que le club ne lâchera plus malgré les assauts de Reims. Score final 2 buts à 1. De quoi permettre à Brest de grimper à la deuxième place de Ligue 1 avec 10 points. Le Stade de Reims est lui 9ème.

Dans les autres rencontres, Strasbourg est revenu de loin en arrachant un match nul 2 buts partout face à Montpellier. Les Héraultais menaient 2 buts à 0 et pourront nourrir pas mal de regrets, surtout qu'un but montpelliérain a été refusé en fin de rencontre. Enfin, Nantes a pris le meilleur à Clermont et signe son premier succès de la saison. A noter que les Auvergnats ont manqué un penalty dans le temps additionnel.