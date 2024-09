L1 ‍: Barcola répond à Greenwood

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé ce vendredi soir face à Rennes, Bradley Barcola passe en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec six buts en autant de matchs.

Muet depuis quelques rencontres, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain commençait à recevoir quelques critiques, certains étant déjà prêts à lui tailler un costard. De quoi rappeler les propos de Kylian Mbappé qui se doutait bien que son ancien coéquipier allait devoir un jour ou l'autre affronter les critiques. « Je souhaite que vous l’épargniez parce qu’aujourd’hui c’est frais, c’est nouveau. Mais quand il y aura des matches où il ne marquera pas, il ne faudra pas venir me poser les mêmes questions pour me dire que c’est un nul. C’est un potentiel très grand », avait prévenu le joueur du Real Madrid.

Mais, Bradley Barcola n'a pas eu besoin d'attendre longtemps pour faire taire tout ceux qui le taillaient déjà. Face à Rennes, il a signé un doublé qui lui a permis de faire passe son compteur de quatre à six buts cette saison en Ligue 1 et de s'emparer ainsi des commandes au classement des meilleurs réalisateurs de notre championnat en attendant la suite de cette sixième journée de championnat déjà riche en buts avec 7 buts marqués en deux rencontres. Le premier but a été marqué d'une superbe frappe enroulée sur laquelle Mandanda n'a rien pu faire, le deuxième sur un service au millimètre d'Achraf Hakimi.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds

⚽ Le doublé pour Barcola !!!

Servi sur un plateau par Hakimi, le Parisien marque le but du 3-0 ! pic.twitter.com/knP0mjT9OW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2024

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais passe en effet devant Mason Greenwood, le buteur anglais de l'OM qui n'a, lui, plus marqué avec le club phocéen depuis son doublé face à Toulouse le 31 août dernier. Porteur du badge de Top Scoreur mis en place par la LFP pour honorer le meilleur buteur, Mason Greenwood devra marquer face à Strasbourg sous peine de le laisser à Bradley Barcoal pour la journée prochaine.