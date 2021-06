L1 à la TV, BeInSports cache un secret ?

Dans : Ligue 1.

Détenteur des droits de deux matchs de Ligue 1, BeInSports refuse d'aller au procès avec la LFP et conserve ses deux rencontres. Y aurait-il un secret ?

L’impact de la décision de la Ligue de Football Professionnel d’accorder à Amazon 80% des droits TV de la Ligue 1 a été rapide puisque Canal+ a annoncé qu’aucun match du championnat de France ne sera diffusé sur la chaîne du groupe Bolloré en 2021-2022. Car si C+ avait négocié avec BeInSports l’acquisition de deux matchs de Ligue 1, celui du samedi 21h et du dimanche 17h, pour 332 millions d’euros, Maxime Saada a vite renvoyé son lot à la chaîne qatarie. Pour l’instant, du côté des dirigeants de BeInSports, et notamment de Nasser Al-Khelaifi, on ne bouge pas le petit doigt. Autrement dit, BeInSports gardeson lot acheté au prix fort en 2018 et reste le diffuseur de deux matchs de Ligue 1 la saison prochaine et jusqu’en 2024 alors que tout le monde s’attendait à ce que le média dénonce son accord avec la LFP et se tourne vers un tribunal.

Mais selon L’Equipe, BeInSports semble avoir renoncé à cette idée, le groupe qatari ayant bien vu que la justice française n’était pas vraiment d’humeur badine sur ce sujet en repoussant plusieurs requêtes de Canal+ contre la Ligue de Football Professionnel concernant les droits TV. Reste à savoir ce que fera la chaîne sportive de ces deux matchs, les finances de BeInSports n’étant pas florissantes, même si la saison prochaine elle diffusera une partie de la Ligue des champions et de l’Europa League, en plus de la Liga, la Serie A et la Bundesliga. Avec deux matchs de Ligue 1, BeIn pourrait redevenir un peu plus attrayant. A moins que contrairement à sa position ferme de la semaine passée, qui ressemblait à un coup de colère, Canal+ change d’avis et s’offre tout de même le lot de deux matchs de Championnat histoire de calmer ses abonnés. Ce n'est pas la première fois que la chaîne dirigée par Maxime Saada changerait d'avis sur ce dossier.