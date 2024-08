Droits TV ‍: 3 millions d'abonnés, DAZN annonce la couleur

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Ce vendredi, la nouvelle aventure de DAZN avec la Ligue 1 débute à l’occasion du match de la première journée entre Le Havre et le PSG. La plateforme de streaming anglaise est très attendue.

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 avec huit matchs par journée de championnat, DAZN se sait très attendu. La plateforme de streaming anglaise n’aura pas le droit à l’erreur et cela dès vendredi avec le premier match entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. Au coeur des critiques depuis plusieurs jours en raison du prix de son abonnement à 29,99 euros par mois avec engagement, DAZN a l’obligation d’être impeccable pour convaincre une majorité de consommateurs au plus vite. L’objectif de la plateforme, déjà présente dans plusieurs pays européens pour diffuser du football, est de s’installer sur le long terme en France et le fiasco Mediapro est impérativement à éviter.

Droits TV : DAZN, seulement 300 abonnés pour la Ligue 1 ? https://t.co/hikpoF6mUv — Foot01.com (@Foot01_com) August 14, 2024

Afin d’atteindre cet objectif, le PDG de DAZN s’est fixé un objectif qui paraît bien élevé : 1,5 million d’abonnés en six mois, et beaucoup plus par la suite. « Notre idée est de trouver aussi des modèles alternatifs pour toucher plus de clients car le succès ne se résumera pas à 1,5 million d'abonnés payant à 29,99 € par mois. Nous voulons en atteindre 2 à 3 millions avec un ensemble de formules. Peut-être avec un abonnement dédié au smartphone, peut-être un autre comme vous l'avez dit pour suivre uniquement son équipe. Nous verrons. Une fois que vous avez lancé la première saison, vous êtes à peu près stabilisé et il n'y a pas de grands mouvements ensuite. En six mois, nous espérons atteindre 1,5 million d'abonnés, au minimum un million » a lancé Shay Segev dans une interview accordée à L’Equipe.

DAZN vise 1,5 millions d'abonnés en 6 mois

Des propos qui font sourire sur les réseaux sociaux, où les mouvements de protestations à l’encontre de DAZN sont de plus en plus nombreux, ainsi que les pétitions qui réclament le départ de la plateforme de streaming anglaise. Il faut dire que malgré des accords avec les fournisseurs d’accès à internet ainsi qu’avec Canal+ et Prime Video, aucune offre commerciale n’a été proposée aux consommateurs. Ces derniers n’ont pas le choix, ils doivent payer au minimum 29,99 euros s’ils veulent avoir accès à 100% de l’offre DAZN pour la Ligue 1. Un prix que la majorité des fans de foot juge bien trop excessif pour le moment.