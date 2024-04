Droits TV ‍: RMC Sport se retire du deal

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'acquisition annoncée des chaînes de BFM et RMC par Rodolphe Saadé, patron de CGA-CGM, laissait penser que ce dernier pourrait éventuellement se mêler au dossier des droits TV de la Ligue 1. Mais une annonce bouleverse la donne.

Tout semblait très clair depuis l'annonce à la mi-mars de négociations exclusives entre la CGA CGM et Altice, d'ici à cet été, Rodolphe Saadé allait devenir le patron des chaînes RMC et BFM et de leurs déclinaisons. Sponsor maillot de l'OM, et parfois présenté comme un possible repreneur du club de Frank McCourt, le milliardaire basé à Marseille devait donc s'offrir RMC Sport. De quoi relancer les rumeurs sur le possible retour à la table des négociations de la chaîne sportive concernant une partie des droits TV de la Ligue 1 dont on ne connaît toujours pas le ou les diffuseurs pour la saison prochaine.

CGA CGAM ne reprendra pas le sport

Mais ces derniers jours, un improbable retournement de situation a mis à mal cette possibilité. En effet, dans le quotidien Le Monde, on apprend que Benjamin Haziza, directeur financier d’Altice France, a affirmé que finalement RMC Sport ne faisait pas partie de la vente et que SFR allait donc rester propriétaire de la chaîne sportive. Et le dirigeant de confier les raisons de cette décision pour le moins surprenante. « Beaucoup de clients disposent de ces chaînes embarquées dans leur abonnement (…) Notre enjeu est de préserver notre part, d’éviter que nous ayons un taux de désabonnement qui serait lié au fait que la chaîne s’arrête sans que nous maîtrisions le calendrier », a précisé Benjamin Haziza, qui confirme donc que l'employeur de Daniel Riolo et Jérôme Rothen, pour ne citer qu'eux, restera SFR.

RMC Sport ne touchera pas à la Ligue 1

Globalement, SFR pense que si RMC Sports est vendu à CGA CGM, alors ce sont des milliers d'abonnés qui vont partir sous ce motif, d'autant que la chaîne sportive a récemment acheté les droits du MMA en France, une discipline de plus en plus populaire dans notre pays. Si aucune information officielle n'a été donnée, Olivier Pinaud, journaliste au Monde, évoque un million d'abonnés pour RMC Sport, la plupart l'étant via SFR, ce qui justifie cette décision du groupe Altice de ne pas la vendre à CGA CGM. Cette annonce met un terme définitif à un possible retour de la chaîne dans la course aux droits de la Ligue 1, les moyens financiers à mettre en oeuvre étant beaucoup trop important.