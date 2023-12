Droits TV ‍: BeIN Sports sauveur du football français, c'est reparti

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Vincent Labrune a échoué pour la vente des droits TV de la Ligue 1 en appel d'offre et doit désormais négocier de gré à gré avec les différents diffuseurs. Discret jusqu'ici, beIN Sports est toujours dans la course.

Mercredi 13 décembre, à l'occasion de la sixième et dernière journée de la Ligue des Champions, le PSG s'est qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la compétition. Paris sauve le football français avec un moins un représentant pour la suite de la compétition. Pour ce match décisif, Nasser Al-Khelaïfi était présent dans les travées du Signal Iduna Park, avec notamment Vincent Labrune. L'ancien président de l'OM est désormais en charge de la LFP et a la lourde tâche de vendre les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Pour le moment, la réussite n'est pas au rendez-vous avec l'échec de l'appel d'offres. Canal + semble vouloir se rétracter et laisse le champ libre à DAZN voire Amazon, les deux prétendants les plus probables. Toutefois, beIN Sports est toujours là et Labrune ne lâche pas le morceau, lui qui a suivi une bonne partie du parcours du PSG dans les stades cette saison.

Labrune discute avec les dirigeants de beIN Sports

La présence de Vincent Labrune à Dortmund pour assister au match du PSG n'est pas un hasard, ni une visite de courtoisie envers Nasser Al-Khelaïfi, fondateur et président du conseil d'administration de BeIn Media Group. Selon les informations du journal l'Équipe, une réunion s'est tenue il y a quelques temps entre Vincent Labrune et Yousef Al-Obaidly, le directeur général de la chaîne qatarienne. La LFP se démène afin de vendre le mieux possible les droits TV de la Ligue 1, mais surtout d'éviter un fiasco similaire à celui de Médiapro, qui a failli couler de nombreux clubs français. En cela, la chaine qatarie apporte toutes les garanties financières nécessaires, d'autant qu'elle avait apporté une manne financière non négligeable lorsqu'elle partageait les droits TV avec Canal entre 2012 et 2020. Vincent Labrune souhaite permettre au championnat français d'évoluer et de concurrencer les autres mastodontes européens (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne). Le choix de beIN Sports, qui diffuse trois grands championnats en Europe, pourrait être une solution crédible. C'est pourquoi l'ancien boss de Marseille garde le contact avec Nasser Al-Khelaïfi et de Yousef Al-Obaidly.