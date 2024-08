Droits TV ‍: DAZN, seulement 300 abonnés pour la Ligue 1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est un dossier ultra-sensible, et il est forcément difficile de savoir le vrai du faux concernant l'intérêt du public pour l'offre Ligue 1 de DAZN. Mais à en croire Pierre Ménès, le désastre est là.

Depuis 24 heures, les abonnés à Canal+ peuvent ajouter l'option DAZN Ligue 1 à leur abonnement, mais ils n'auront aucune ristourne, ce qui a désolé énormément de monde. Bien évidemment, cette présence sur MyCanal va apporter un réel plus au diffuseur principal du championnat de France, car de très nombreux abonnés à C+ peuvent être tentés de souscrire à cette offre, qui si l'on ajoute Beinsports, intégré au bouquet sport, permettra de suivre toute la Ligue 1 en France. Et c'est tant mieux, puisqu'à en croire Pierre Ménès, les débuts de la commercialisation de l'offre L1 par DAZN relèvent de l'énorme catastrophe industrielle et du désastre à venir pour le football français dans son ensemble.

Aujourd’hui on vient de m’annoncer le chiffre hallucinant de 300 abonnés à DAZN . Évidemment je n’ai aucune confirmation mais si c’est le cas le désastre annoncé est en marche — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 14, 2024

Interrogé sur X, l'ancien membre du Canal Football Club affirme que selon ses sources, il n'y aurait que 300 abonnés à DAZN avant le lancement sur Canal+ et les autres opérateurs internet. « Aujourd’hui, on vient de m’annoncer le chiffre hallucinant de 300 abonnés à DAZN. Évidemment, je n’ai aucune confirmation, mais si c’est le cas le désastre annoncé est en marche », explique Pierre Ménès, qui tient à préciser qu'il utilise le conditionnel pour cette affirmation qu'il a diffusée à ses 2,5 millions d'abonnés sur X. Ce chiffre semble tout de même très faible, voire un peu délirant, mais s'il se rapprochait de la réalité, alors on ne donne pas cher de la viabilité du contrat signé par la Ligue de Football Professionnel et DAZN, qui a tout de même lâché 400 millions d'euros par an pour s'offrir les droits de diffusion de la Ligue 1. Pas besoin de multiplier 30 euros par 300, ça ne peut même pas payer les salaires des consultants. Espérons que pour nos confrères embarqués dans l'aventure DAZN, la réalité soit tout de même plus glorieuse.