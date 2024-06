Droits TV ‍: Catastrophe pour Beinsports, la Ligue 1 sauvée ‍?

Dans : Ligue 1.

Beinsports s'est offert les droits de la Ligue 2, mais n'a pas bougé officiellement pour la Ligue 1. Cependant, un scénario catastrophe pour la chaîne sportive qatarie pourrait l'inciter à finalement s'offrir la diffusion de la L1 en France.

Les amateurs de football européen sont au paradis sur Beinsports, puisque la chaîne possède les droits des plus grands championnats, sauf la Premier League, qui est sur Canal+. Concernant le basket, c'est la même chose, puisque les fans de NBA, et ils sont de plus en plus nombreux en France, ne ratent aucun des nombreux rendez-vous fixés par Mary Patrux, Xavier Vaution et Rémy Reverchon. De quoi faire oublier que Beinsports n'a plus aucun droit sur la Ligue 1, alors même qu'il y a encore quelques mois la chaîne qatarie semblait travailler sur la création d'un média 100% Ligue 1. Ce dimanche, La Tribune Dimanche révèle que tout pourrait basculer dans le bon sens pour la Ligue de Football Professionnel car Beinsports serait proche de perdre deux contrats énormissimes.

La NBA sur Amazon et la Serie A sur DAZN ?

C'est notre confrère Stéphane Colineau qui le dévoile, Beinsports est en danger concernant les droits de diffusion de la NBA, mais également du championnat d'Italie. Et cela aura évidemment un effet sur la Ligue 1 si cela se concrétise. « La chaîne qatarienne beIn, en passe de perdre les droits de la NBA et de la Serie A, qui devraient filer respectivement sur Amazon Prime et DAZN, pourrait être le premier acheteur (ndlr : de la Ligue 1). Puis sous-licencier une grande partie du championnat de France, dont les grosses à sa concurrente cryptée (Ndlr : Canal+) », explique le journaliste de La Tribune Dimanche. Autrement dit, les 18 clubs de Ligue 1 doivent patienter que ces négociations sur la NBA et la Serie A se terminent pour éventuellement voir le groupe dirigé par Nasser Al-Khelaifi vouloir miser sur la Ligue 1 pour éviter de voir trop d'abonnés partir. Il est vrai que pour l'instant Beinsports n'a pas communiqué concernant la prochaine saison de NBA et que certains fans sont inquiets.