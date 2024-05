Droits TV ‍: Canal + est fâché, la Ligue 1 va le payer cher

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En pleine période de négociations des droits TV pour la période 2024-2029, Jaume Roures a été auditionné par la commission sénatoriale sur l’économie du football français. L’occasion pour l’ancien patron de Mediapro de prendre la parole sur la situation bancale de la Ligue 1 vis à vis de ses diffuseurs.

Il est l’homme qui a permis au football français de décrocher le fameux milliard, avant de finalement plonger la Ligue 1 dans la crise en refusant de payer et en abandonnant la diffusion du championnat de France. Jaume Roures, l’ancien patron de Mediapro, qu’il a quitté en octobre 2023, a été interrogé par la commission sénatoriale sur l’économie du football français en ce milieu de semaine. L’homme d’affaires espagnol de 74 ans a logiquement été questionné sur les droits TV alors que Vincent Labrune et les dirigeants de la LFP négocient actuellement la vente des droits pour la période 2024-2029. Des discussions sont en cours avec Beinsports, mais la tension entre la Ligue et Canal + rend la situation beaucoup plus délicate. Pour Jaume Roures, atteindre le milliard d’euros de droits TV visé par Vincent Labrune est de toute façon impossible. Un objectif encore plus difficile à atteindre sans la présence de Canal + au vu de l’influence de la chaîne cryptée dans le paysage audiovisuel français à ses yeux.

« Un milliard c'est impossible. Les droits internationaux, ça ne sera pas très facile avec les départs de Messi, Neymar, Mbappé... Mais la vente des droits internationaux doit être précédé de travail important, une série d'actions pour valoriser le foot français. En Espagne on est passé de 150 millions à 800 mais aussi parce qu'il y a eu un gros travail des opérateurs. En France, 200 millions pour les droits internationaux me paraît trop élevé. C'est plutôt 150 si on travaille bien. Canal a une influence, pas seulement sur le foot français, mais sur toute la culture française, sur le cinéma, les séries... Sur le football français, ils ont pris la Champions League. Le foot français trop dépendant du Qatar ? Je crois que ce n’est pas un problème du foot français mais de l'UEFA. Le pouvoir de Nasser Al-Khelaïfi. Il a beaucoup de pouvoirs. C'est un mec très bien, très intelligent. Il préside l'ECA et il a beaucoup d'argent derrière lui, des chaînes de télévision... Mais ce n’est pas seulement un problème français » a commenté Jaume Roures, qui souhaite bien du courage à Vincent Labrune pour résoudre l’équation des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Car tandis que la saison est terminée et que la suivante débute dans deux mois, le flou est encore total sur l’identité des diffuseurs ainsi que sur l’argent qui va rentrer (ou pas) dans les caisses des clubs français. Pour cela, il faut que Canal+, distributeur de BeIN Sports, valide l'accord passé avec la LFP, ce qui n'est toujours pas le cas.