Droits TV ‍: BeIN pour la Ligue 1, l'Elysée supplie le Qatar

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, l'Emir du Qatar est invité par Emmanuel Macron à dîner à l'Elysée. Kylian Mbappé est aussi de la partie tout comme plusieurs personnalités du football français. Daniel Riolo y voit l'occasion de conclure le feuilleton des droits TV de la Ligue 1.

Un dîner officiel entre les représentants de la France et du Qatar n'est jamais anodin. Si le contexte géopolitique est grave en ce moment, le football sera aussi au cœur des discussions. C'est d'autant plus vrai quand Kylian Mbappé est convié au dîner de l'Elysée, aux côtés de l'Emir Al-Thani et d'Emmanuel Macron. Son avenir personnel ne devrait pas être discuté ce soir. C'est plutôt le futur de la Ligue 1 qui va occuper les invités. Outre Mbappé, on sait que Philippe Diallo (président de la FFF) et Vincent Labrune (président de la LFP) sont aussi conviés à dîner auprès du président de la République.

Le Qatar à l'Elysée pour acheter la Ligue 1 ?

De quoi évoquer le dossier des droits TV de la Ligue 1, toujours bloqué à 5 mois du début de la prochaine saison. BeIN fait partie des candidats sérieux mais le groupe audiovisuel qatari n'a pas encore donné le montant attendu par la Ligue. Et si le chef de l'Etat venait forcer la main de BeIN ? C'est l'hypothèse la plus probable pour Daniel Riolo. Avec Nicolas Sarkozy et surtout Youssef Al-Obaidly (directeur général de beIN Group) présents au dîner, les planètes sont alignées pour résoudre enfin le problème de diffusion de la Ligue 1.

Dîner à l’Elysée avec le Qatar, le PSG, Labrune, Sarko, le boss de Bein. promis juré c’est un dîner d’Etat. Pas question de parler droits TV. Non le foot français ne sera pas sauvé par le Qatar et oui Labrune est trop fort en nego et c’est lui qui sera félicité. 😂😂 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 27, 2024

