Droits TV ‍: Amazon et DAZN rappelés en urgence

Par Guillaume Conte

Le coup de pression mis par Canal+ fait très peur dans les bureaux de la Ligue, alors qu'il faut bien envisager des solutions pour diffuser les matchs si tout venait à capoter. La LFP a rappelé de vieux amis.

Si c’est une partie de poker, alors les différents protagonistes du dossier des droits TV de la Ligue 1 en sont à la rivière, soit le tirage de la carte ultime du plateau. La tension est brutalement remontée d’un cran quand BeIN Sports a fait savoir que, faute d’accord de distribution avec Canal+, elle retirait sa proposition de racheter l’ensemble des matchs pour 700 millions d’euros par saison. Avec les droits à l’internationaux, cela aurait permis à la LFP de sauver la mise et de s’en tirer pour un montant total de 850 ME. Mais le fait que la chaine de Vincent Bolloré freine totalement un éventuel accord de distribution où il faudrait remettre de l’argent, conforte la position de force de Canal+ et fait couler de grosses gouttes de sueur dans le dos de la Ligue et des clubs français.

DAZN et Amazon toujours dans le coup ?

La claque est énorme car Canal+ estime qu’au-delà de 500 millions d’euros pour la totalité des droits à l’année, les diffuseurs seront financièrement perdants, le cap des 2 millions d’abonnés exclusif ne pouvant pas être franchi. Une vision des choses que ne partage bien évidemment pas la LFP. Devant l’impasse qui se met en place et le fait que, plus le temps passe, plus il sera compliqué de lancer une chaine 100 % Ligue 1 au niveau des délais, la Ligue a retrouvé de vieilles connaissances.

En effet, selon L’Equipe, DAZN et Amazon Prime sont toujours intéressés par l’idée de récupérer quelques matchs de Ligue 1 si le prix est abordable. Le « Netflix du sport » avait proposé 500 millions d’euros cet hiver pour récupérer la totalité des droits, avant de retirer son offre devant les hésitations de la Ligue et le fait que le temps allait manquer pour tout mettre en place. L’idée de récupérer un ou deux matchs pourrait toutefois remette tout le monde autour de la table. Même chose chez Amazon, qui a l’avantage d’avoir déjà un dispositif, une plate-forme et des équipes sur le pont. Le géant de la livraison avait fait une offre à 100 millions d’euros pour avoir une grosse affiche et d’autres matchs moins importants.

Des sommes qui ne vont pas permettre d’atteindre le jackpot espéré, mais la pression mise par Canal+ laisse tous les scénarios possibles alors que les différentes acteurs, surtout du côté de la Ligue et des clubs, sont à bout de nerfs.