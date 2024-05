Droits TV ‍: Canal+ viré, le coup de poker ultime de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Panique à bord à la Ligue, et c'est bien logique puisque Canal+ n'est intéressé par aucun deal, et que BeIN Sports ne veut pas partir en solo. Un plan B osé voit le jour pour sauver l'opération des droits TV.

BeIN Sports l’a fait savoir et cela a été une véritable douche froide pour Vincent Labrune, la LFP et le football français, mais la chaine qatarie n’a pas envie d’assumer à elle-seule toute la diffusion de la Ligue 1. Car avec la diffusion va le paiement qui pouvait atteindre 700 millions d’euros. Une somme que la chaine sportive n’a absolument pas envie de lâcher sans de grandes compensation, sachant que la recherche de l’équilibre financier était le leitmotiv de BeIN ces dernières années. Et niveau compensation, en tant que distributeur, Canal+ aurait pu permettre d’arrondir les angles, mais la chaine de Vincent Bolloré s’y oppose fermement. Résultat, le deal monté en haut lieu est tombé à l’eau, alors que le championnat de France reprend dans un peu plus de deux mois.

Canal+ aura de la Ligue 1, il l'annonce https://t.co/Oel3NQz7TJ — Foot01.com (@Foot01_com) May 30, 2024

Aller rattraper DAZN ou Amazon par la manche parait clairement impossible pour la LFP, tant les offres des deux candidats étaient basses, et que cela mettrait Vincent Labrune dans une position d’extrême faiblesse pour négocier. Monter une propre chaine de la Ligue pour diffuser le football est une solution de dernier recours qui n’est pas encore envisagée. Selon L’Equipe, le plan B commence à voir le jour, même s’il s’annonce très compliqué, et pas incroyablement rémunérateur. L’idée est de permettre à la chaine promise 100 % Ligue 1 de BeIN Sports de voir le jour, mais avec un accord de distribution trouvé avec chaque fournisseur d’accès à internet (Orange, SFR, Bouygues etc…) et donc sans passer par Canal+ !

Coup de pression sur Canal+, nouvelle tentative

Un court-circuit qui risque de faire très mal aux finances des clubs français, car sans l’appui de Canal+, impossible de s’approcher des 700 millions d’euros ambitionnés, surtout que BeIN pourrait prendre la Ligue 2 en supplément sans rajouter au pot pour compenser de son énorme effort de partir en solo sur ce deal. Il faudrait non seulement trouver un accord avec tous les FAI, mais le faire en urgence, ce qui n’est pas idéal pour négocier. Le but caché de cette chaine sans distribuer officiel, mettre la pression sur Canal+ et faire comprendre à Maxime Saada que le football français peut se passer de lui, quitte à perdre gros sur les prochains droits TV. Suffisant pour faire réagir la chaine cryptée, qui n’a pas l’air de craquer sous la pression ces dernières semaines, mais pourrait prendre un gros risque par rapport à ses abonnés en se passant totalement de Ligue 1 pour les années à venir, y compris sur les chaines qu’il distribue.