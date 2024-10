Audience record pour Téléfoot et le Canal Football Club

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La semaine a été riche en événements pour le football, et avant même OM-PSG, les deux émissions en clair de dimanche ont connu un énorme succès.

Les exploits de Brest et Lille en Ligue des champions, la claque prise par le Real Madrid de Kylian Mbappé par le Barça, des dossiers sur le choc OM-PSG, l'actualité était chaude dimanche et les téléspectateurs ont tenu à en profiter. Car ce lundi, les chiffres des audiences révèlent que Téléfoot et le Canal Football Club ont battu le record d'audience depuis le début de la saison. Ils étaient 1,02 million devant le magazine dominical de TF1, soit 15% de part d'audience, du jamais vu depuis la reprise. De même, alors que le CFC enchaînait bide sur bide, l'émission du dimanche soir sur Canal+ a été regardée par 524.000 personnes, soit 200.000 de plus que la semaine précédente et a atteint une part d'audience de 2,6%. Pour le Canal Football Club, c'est un double record lors de cette saison 2024-2025 qui a vu Canal+ tout miser sur la Ligue des champions et l'Europa League et tourner le dos à la Ligue 1.

#Audiences @TF1 #Téléfoot au top hier avec un triple record :



🏆Meilleure audience de l'année avec + d'1,0m de tvsp



🏆Record de saison sur les 25-49 avec 21% de PdA



🏆Record de saison sur les 15-34 avec 27% de PdA pic.twitter.com/tgTGaozsdR — TF1 Pro (@TF1Pro) October 28, 2024

Concernant DAZN et OM-PSG, le diffuseur du Championnat de France n'a toujours pas communiqué la moindre information sur les audiences, même si on peut penser qu'il s'agira là aussi de son record depuis que DAZN a été désigné pour donner la Ligue 1 en France. De son côté, L'Equipe confirmait ce week-end que la chaîne aurait actuellement 500.000 abonnés, un chiffre qui date d'il y a quelques jours, alors que DAZN a fait une énorme campagne de communication pour prendre le maximum d'abonnements à l'occasion du classique de la Ligue 1.