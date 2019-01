ASSE-OL : La suprématie régionale est en jeu, Genesio montre les crocs

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Ce dimanche soir, c’est un match capital pour le classement de la Ligue 1 qui se disputera entre Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard. Mais aux yeux de l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio, ce n’est pas la situation comptable du championnat qui prime avant le derby. Mais bien la suprématie régionale, qui tient visiblement très à cœur au coach de l’OL. Un an après le 0-5 de novembre 2017, l’entraîneur des Gones est obsédé à l’idée de battre une nouvelle fois les Verts dans le Chaudron.

« C’est un match toujours particulier, à part dans le championnat. On l'aborde avec beaucoup de détermination, d’envie et de fierté de défendre de nos couleurs. La question de classement ne rentre pas en ligne de compte dans ce genre de match. Ce n’est pas ce qui compte le plus quand on aborde le derby. Il y aura encore beaucoup de matches après. Le plus important est la suprématie régionale. C’est un derby qui apparaît très équilibré. Ce sera un match très intéressant à jouer et à voir. Il se passe toujours des choses spéciales, parfois bizarres dans ce genre de match…J’ai confiance en mes joueurs. Je sais qu’ils seront présents. L’idée est d’entamer une série positive, on a besoin de cela pour rester dans le haut de classement. Si cela peut être à Sainté, ce serait encore mieux. Tout le monde nous avait enterré la saison passée et on est revenus. On s’attend un match compliqué face à une équipe en forme et un public qui la pousse » a-t-il confié, particulièrement déterminé avant ce match capital. Qui pourrait totalement relancer l’OL, en manque de victoires depuis le début de l’année 2019. Ou au contraire plonger les partenaires de Nabil Fekir dans une petite crise…