Droits TV ‍: Apple négocie avec la Ligue

Dans l'obligation de négocier au gré à gré avec différents diffuseurs après l'échec de l'appel d'offres, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a récemment été contactée par Apple pour les droits TV de la Ligue 1.

Après Amazon, c'est au tour d'un autre géant américain de s'intéresser au championnat français. Avec le possible retrait de Canal +, pourtant diffuseur historique de la Ligue 1 depuis les années 80, un changement est à prévoir pour la période 2024-2029. DAZN est pour le moment le plus avancé dans les négociations avec la LFP, même si beIN SPORTS et Amazon restent encore dans la course aux droits TV du championnat hexagonale. Selon les renseignements de RMC Sport, Apple qui était pourtant très discret, a pris contact ces derniers jours avec l'instance qui gère le football français pour des rendez-vous téléphoniques entre les deux parties. Avec la montée d'autres plateformes de streaming comme DAZN, Netflix ou Disney +, Apple TV veut probablement se jeter sur l'occasion d'investir dans le sport.

Apple rentre dans la course aux droits TV de la Ligue 1

La LFP souhaite toujours se rapprocher d'un prix de vente de 800 millions d'euros. Les fameuses négociations de gré à gré peuvent durer jusqu'à la veille du prochain exercice de la Ligue 1, qui sera notamment marqué par un changement majeur avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, permettant à la France d'avoir plus de représentants sur la scène européenne, et surtout en C1. La période est donc idéale pour trouver un nouveau diffuseur, capable de mettre le prix fort pour le championnat français. Apple est désormais un concurrent qui n'est plus à prendre à la légère, surtout si Amazon se retire réellement des pourparlers. Car beIN SPORTS semble être uniquement intéressé par le lot 2, contrairement à DAZN, qui a les cartes en main. Les deux géants du streaming vont peut-être se livrer un conflit pour acquérir les droits de la Ligue 1.